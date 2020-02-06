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Kaynaşlı'ya modern duraklar yerleştiriliyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da modern otobüs duraklarının yerleştirilmesi işlemlerine başlandı.

06.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:06Kaynaşlı'ya modern duraklar yerleştiriliyor
DÜZCE (İHA) – 'da modern otobüs duraklarının yerleştirilmesi işlemlerine başlandı.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede kış ve yaz şartlarını uygun vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken sorun yaşamamaları için modern otobüs duraklarının ilçenin dört bir yanına yerleştirilmeye başlandığını dile getirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Halkımıza daha kaliteli hizmet sunma notasında, Kış ve Yaz şartlarına uygun vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını beklerken sorun yaşamamaları için İlçemiz otobüs duraklarını modern hale getiriyoruz. Belirlenen noktalara açık ve kapalı olmak üzere yeni otobüs duraklarının montaj çalışmalarına başladık. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel

Kaynak: İHA

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