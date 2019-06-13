Kaynaşlılı muhtarlara fındık eğitimi

Kaynaşlı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce muhtarlara 'Fındık Hastalık ve Zararlıları' başlıklı eğitim verildi.Kaymakamlık
Toplantı Salonu'nda yapılan eğitimlerde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Kibar, ilçede görev yapan muhtarlara fındık hastalıkları ve zararlıları ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili sunum yaptı.
Kibar, eğitim hakkında şunları kaydetti:
"Fındık kurdu mücadelesinde, ilaçlama yaparken, doğal yaşama ve arı popülasyonuna zarar vermemek için uygun dozda ve zamanda mücadele yapılması gerekmektedir. İlçede, geçmiş yıllarda görülen Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile ilgili arazi kontrollerini yapıyoruz, önümüzdeki günlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilaçlama da yapılacak."
Kaynak: AAKaymakamlık
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