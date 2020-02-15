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3 yaşında temizlik maddesi içen çocuk, 9 yılda 304 kez ameliyat oldu

Bursa'da, 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören 12 yaşındaki çocuk, 9 yılda 304 kez ameliyat masasına yattı.

15.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:273 yaşında temizlik maddesi içen çocuk, 9 yılda 304 kez ameliyat oldu

Bursa'nın ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 303 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için bir ameliyat daha oldu. Son olarak Amerika'da operasyon geçiren Kayra'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

9 YILDA 304 AMELİYAT OLDU

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 304 ameliyat geçirdi.

AMERİKA'DA AMELİYAT OLDU

Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, yemek borusu nakli için 304'üncü ameliyatına girdi. 12 saat süren ameliyatı başarılı geçen Kayra'nın tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor.

"İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş, "Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Zor bir süreçti. Göğsünden kasığına kadar büyük bir ameliyattı. 10 yıldan beri bu anı bekliyorduk. Kayra, inşallah sağlığına kavuşup dönecek. Herkesten Allah razı olsun. 9 yılda 304'üncü ameliyata girdi. Dua eden maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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