Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı.

26.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:48
Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Kayra ve ailesi Türkiye 'ye gönderildi.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Amerika'nın Boston eyaletindeki Kayra'nın tedavisi ise koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi. Kayra ve ailesi uçakla İstanbul'a gönderildi. Kayra ve ailesi, Bursa 'daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

'TEDBİR AMAÇLI TABURCU ETTİLER'

Kayra'nın anneannesi Meral Güneş ise, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Fakat Kayra'nın tedavi gördüğü Amerika'daki hastanede koronavirüs şüphesinin artması üzerine taburcu edildi. Tedavisi yarım kalan torunum uçakla İstanbul'a geliyor. Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra'ya koronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: KOCAELİ Süt kutusundan uyuşturucu çıktı - Haber 12:28: Tuncay Şanlı, Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 12:28: MARDİN AİLELERİNİN EVLERİNDE SAKLANAN PKK'LI 2 TERÖRİST YAKALANDI - Haber 12:28: Çiftçilere yaklaşık 1,9 milyar liralık destek ödemesi yapılacak - Haber 12:28: ÇANAKKALE Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Haber 12:16: Son Dakika: Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber