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Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı.

26.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:38
Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Kayra ve ailesi Türkiye 'ye gönderildi.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Amerika'nın Boston eyaletindeki Kayra'nın tedavisi ise koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi. Kayra ve ailesi uçakla İstanbul'a gönderildi. Kayra ve ailesi, Bursa 'daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

'TEDBİR AMAÇLI TABURCU ETTİLER?

Kayra'nın anneannesi Meral Güneş ise, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Fakat Kayra'nın tedavi gördüğü Amerika'daki hastanede koronavirüs şüphesinin artması üzerine taburcu edildi. Tedavisi yarım kalan torunum uçakla İstanbul'a geliyor. Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra'ya koronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel

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