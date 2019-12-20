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Kayra "Bütün Ayazların Ardından" sesleniyor

Türkçe sözlü rap müzikte hikaye anlatıcılığı denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kayra, hikayelerini müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor

20.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:39 Kayra "Bütün Ayazların Ardından" sesleniyor

Geçtiğimiz aylarda "Bütün Ayazların Ortasında" albümüyle anlatılan kayboluş hikayesi bugün çıkan "Bütün Ayazların Ardından" isimli maxi single ile nihayete eriyor. Sözü Kayra, müziği Fonetik imzası taşıyan şarkının mix ve mastering'inde ise Buğra Kunt dikkat çekiyor. Bütün bir anlatının sadece sözle değil bir çizgi romanla da desteklendiği bu proje farklı sanat disiplinlerini harmanlayarak eşine nadir rastlanır bir çalışma olma özelliği de taşıyor.

Ege Avcı ve Doğan Levent tarafından hazırlanan animasyon albümün iç dünyasını gözler önüne sermenin yanısıra albüm sonrası çıkacak çizgi romana dair önemli ipuçları da içeriyor.




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Kaynak: Snob Magazin

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