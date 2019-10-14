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KAYSEM Kurs Başvuruları Başladı

Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) kurs başvuruları başladı.

14.10.2019 10:56KAYSEM Kurs Başvuruları Başladı
Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) kurs başvuruları başladı.

Sürekli eğitim ilkesi ve hayat boyu öğrenme sloganı ile her yaştaki ve seviyedeki birey ve kurumlar için kurslar planlayan KAYSEM'in, açmayı planladığı ve başvurusu almaya başladığı kurslar şunlar:

YDS - YÖKDİL hazırlık kursu, Temizlik, Hijyen ve Destek Hizmetleri sertifika programı kursu, Photoshop kursu, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve İletişim Becerileri kursu ile Bilgisayar İşletmenliği eğitimi kursu.

Kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen kursiyerler, Kayseri Üniversitesi'nin "http://kaysem.kayseri.edu.tr" ilgili web adresinden detaylı bilgi alabilirler. - KAYSERİ

Kayseri, YÖKDİL, Güncel

Kaynak: İHA

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