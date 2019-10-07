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Kayser 1.Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayserigücü FK, ligin 3.haftasında oynadığı maçta Makftispor'u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

07.10.2019 09:10Kayser 1.Amatör Küme A Grubu
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayserigücü FK, ligin 3.haftasında oynadığı maçta Makftispor'u 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Mehmet Koç xx, İzzet Samur xx Kayserigücü FK. : Mehmet Akbaş xxx, Yakup Aslan xxx, Fevzi Can Şahin xxx, Burak Çizmeciler xxx, Yavuz Özbey xxx, Furkan Şentürk xxx, Emre Zeren xxx, Can Okumuş xxx, (Ahmet İkiz x dk 75 ) Adem Yönel xxx, İnanç Albayrak xxx, Onur Recep Çopur xxx, (Uğur x dk 80 )

Makfitspor: Mehmet Polat x, Onur Kodaş x, Yunus Emre Kulan x, (Reşit Furkan x dk 80), Eren Keleş x, Abdulbaki Kurt x, Ekram Poyraz x, Mahmut Sami Birsengüven x, Emir Keleş x, Resul Kahriman x, Mehmet Akif Kurt x, Canberk Yalçın x

Goller: İnanç Albayrak dk 23, Emre Zeren dk 38, Can Okumuş dk 60 (Kayserigücü FK), Eren Keleş dk 72 (Makfitspor) - KAYSERİ

Muammer Güler, Mehmet Koç, Kayseri, Gömeç, Spor

Kaynak: İHA

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