Haberler » Spor » Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta - Spor

Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda orta sıralarda mücadele eden Argıncıkspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Esentepespor'u 4-2 mağlup ederek 10.haftayı galibiyetle kapattı.

02.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:05Kayseri 1. Amatör Küme 10. Hafta
Birinci Amatör Küme A Grubunda orta sıralarda mücadele eden Argıncıkspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Esentepespor'u 4-2 mağlup ederek 10.haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, Mehmet Koç xx, Deniz Apaçık xx

Argıncıkspor: Mustafa Alperen xx, Osman Koş x, (Dk.64 Haydar Cüce x), Hüseyin Yılmaz xx, (Dk.80 Ahmet Kepenek x), Kaan Aşık xx, Kerem Göçek xx, Metin Yılmaz xxx, Menduh Çökük xx, Ahmet Sebile x, (Dk.33 Emrah Arslan xx), Mevlüt Yılmaz xx, Ahmet Arsoy xx, Fatih Çetinalp xx,

Esentepespor: İbrahim Kazezoğlu x, Recep Kürşat Ceyhan x, İsa Polat x, Yusuf Öztürk x, (Dk.90 Bahattin Dinçer x), Muhammed Gazi Öztürk x, Mete Dinçer x, Hüseyin Can Uçar x, Mikail Kafa x, (Dk.64 Burak Yıldırım x), Ömer Öztürk xx, Muhammed Enes Öztürk x, Ahmet Aksoy x,

Goller: Metin Yılmaz (Dk.52 pen.), Fatih Çetinalp (Dk.67), Menduh Çökük (Dk.84), Emrah Arslan (Dk.88) (Argıncıkspor), Ömer Öztürk (Dk.17 ve 43) (Esentepespor) - KAYSERİ

Mehmet Koç, Karataş, Erkilet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
10:08 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
10:00 Halı sahada şampiyon Mylasa 48 oldu
09:58 Milas Gençlik Merkezi 2019 yılı değerlendirdi
09:46 Keçiörengücü, evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı
09:44 İlhan Parlak, futbola başladığı Yerköyspor'u ziyaret etti
2.12.2019 10:13:20