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Kayseri 1.Amatör Küme

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda bu sezon ilk maçına çıkan Palasspor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor'u 4-2 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

30.09.2019 09:44Kayseri 1.Amatör Küme
Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda bu sezon ilk maçına çıkan Palasspor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor'u 4-2 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, İsmail Sakar xx, Emir Ahmet Bölükbaşı xx

Kafkasspor: Koray Albayrak x, Osman Altıntaş x, (Sabri Doğan x dk 60), Ekrem Gül x, Bekir Böke x, Burak Ekinci x, Osman Kutay Altıntaş x, (Seyit Alkoç x dk 59), Fırat Durkut x, Eser Şengül x, M.Enes Cingöz, (Koray x dk 65), Furkan Baykal x, Mert Can Avcı x

Palasspor: Semih Beştaş xx, Bekir Bolat xxx, Ahmet Kara xxx, Bayram Toy xx, Namık Tanrıverdi xx, (İhsan Göktekin x dk 65), Hacı Baykuş xx, (Muhammed Yılmaz x dk 85), Özgür Çapan xxx, Emre x, Murat Öztürk xx, Abdullah Koçer xx, Erdinç Cengiz xx

Goller: Eser Şengül dk 19 ve 41 (Kafkasspor), Bekir Böke dk 14 (kendi kalesine), Namık Tanrıverdi dk 39, Abdullah Koçer dk 50, Bekir Bolat dk 85 (penaltı) (Palasspor) - KAYSERİ

Osman Altıntaş, Sabri Doğan, Ekrem Gül, Altıntaş, Spor

Kaynak: İHA

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