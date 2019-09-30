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Kayseri 1. Amatör Küme

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ile Makfitspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

30.09.2019 11:40Kayseri 1. Amatör Küme
Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ile Makfitspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı

Hakemler: Kemal Deliktaş xx, İbrahim İmrağ xx, Yaşar Özçetin xx

OSB Atletikspor: Ali Birol xx, Mustafa Yeşil xx, Furkan Batar xx, Mustafa Aydın xx, Hamza E. Gürpınar xx, Emre Karakaya xx, Mecit Kayabaşı xx, Yiğit Başaran xx, Eray Lafçı xx, Ömer Yıldız xx, Muhammet Yasin xx

Makfitspor: Mehmet Polat xx, Onur Kodaş xx, Emrah Demir xx, İbrahim Fındıkçı xx, Yunus Emre Kulan xx, Resul Kahraman xx, Mahmut Sami Birsengüven xx, Mehmet Akif Kurt xx, Erkan Boyraz xx, Canberk Yalçın xx, Kerem Bahadır Teke xx

Goller: Ömer Yıldız (dk. 39) (Kayseri OSB Atletikspor), Mehmet Akif Kurt (dk. 17) (Makfitspor)

Kırmızı Kartlar: Mustafa Aydın (dk. 86) (Kayseri OSB Atletikspor), İbrahim Fındıkçı (maç sonu) (Makfitspor) - KAYSERİ

Kayseri, Aydın, OSB, Spor

Kaynak: İHA

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