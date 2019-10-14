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Kayseri 1.Amatör Küme

Kayseri 1. Amatör Küme 4.haftasında maçında Kayseri Yavuzspor, Başakpınar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

14.10.2019 08:51Kayseri 1.Amatör Küme
Kayseri 1. Amatör Küme 4.haftasında maçında Kayseri Yavuzspor, Başakpınar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Kemal Deliktaş xx, Yakup Aksoy xx

Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk xx, M.Burak Ekici xx, Birkan Çelik xx, Sedat Özdemir xx, Hacı Osman Cengiz x, (Alper Demirel x dk.46), Tugay Taşoluk xx, Ali Püsküllü xx, Ramazan Bulmuş xx, Mehmet Orçan xx, İsmail Mete xx (Fatih Bağcı x dk.46)

Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç xxx, Tuncay Sarataş xxx, Samet Yılmaz xx, Umut Akyol xx, Engincan Özcan xx, Enes Koç xx, İsmail Erdi Halis xxx, Ahmed Asaa Mohd xx, Harun Aslan xx, Resul Yıldırım xxx, Salih Kamacı xx

Goller: Tugay Taşoluk Dk.70 (Kayseri Yavuzspor) İsmail Erdi Halis Dk.44, Resul Yıldırım Dk.85 (Başakpınar Belediyespor) - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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