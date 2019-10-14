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Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları

Kayseri Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında 4.haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı.

14.10.2019 08:50Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları
Kayseri Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında 4.haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı. Bir takım ise haftayı BAY olarak geçti.

İşte 4.haftanın sonuçları;

Kayserigücü FK 1-2 Akkışla Gençlikspor

Argıncıkspor 1-1 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Kayseri Yavuzspor 1-2 Başakpınar Belediyespor

Amarat Gençlikspor 4-1 Yeni Esenspor

Yeşilhisar Belediyespor 3-2 Palasspor

Argıncık Esnafspor 2-4 Kayseri OSB Atletikspor

Gültepespor 3-2 Makfitspor

Yerköyspor 3-3 Esentepespor

Büyüleyenspor 0-4 Güneşspor

Tomarza Belediyespor 2-1 Kafkasspor - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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