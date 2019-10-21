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Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü, ligin 5.haftasında oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etmeyi başardı.

21.10.2019 08:43Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü, ligin 5.haftasında oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Yunus Emre Gerez xx, Yaşar Başağıl xx

Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, (Tayyip Sağlam x dk.59), Erkan Kızıltan x, Samet Sarıçiçek x, Fatih Karakuş x, Engin Üçel x, Seyfi Atıcı x, (Saffan Karasu x dk.59), Olcay Ülger x, Durmuş Tarım x, Duran Yılmaz x, (Yusuf Koçkurt x dk.75) Cafer Eroğlu x

Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xxx, Yavuz Özbey xxx, Yakup Aslan xxx, Burak Çizmeciler xxx, Hasan Can Okumuş xxx, İnanç Albayrak xx, (Uğur Karahançer xx dk.65), Emre Zeren xxx, Adem Yönel xxx, Onur Recep Çopur xxx, Fevzi Can Şahin xxx, Ahmet İkiz xxx

Goller: Hasan Can Okumuş dk.52, Ahmet İkiz dk.56 (Kayserigücü FK)

Kırmızı Kart: Samet Sarıçiçek dk.89 (Argıncık Esnafspor) - KAYSERİ

Emre Öksüz, Kayseri, Karasu, Spor

Kaynak: İHA

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