Haberler » Spor » Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme B GRubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Makfitspor'u 4-1'lik sonuçla yenerek puanını 9'a çıkardı.

21.10.2019 08:47Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta
Kayseri Birinci Amatör Küme B GRubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Makfitspor'u 4-1'lik sonuçla yenerek puanını 9'a çıkardı. Makfitspor ise bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Levent Yeşilyurt xx, Ahmet Özkan xx

Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu xxx, Burak Kefkir xxx, Erdal Demir xxx, Mehmet Göksel xxx, Hüseyin Çakır xxx, Ömer Karlı xxx, Erdal Kantemir xxx, Yusuf Beyzıt xxx, Metin Tanrısever xxx, Furkan Karakaya xxx, Gökhan Yeşilbaş xxx

Makfitspor: Mehmet Polat x, Canberk Yalçın x, Abdulbaki Kurt x, Eren Keleş x, Mahmut Sami Birsengüven x, İrfan Yeşim x, Erkam Poyraz x, Arif Öncü x, Ahmet Köksal x, Yunus Emre Kulan x, Reul Kahriman x

Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.1-30 ve 88, Furkan Karakaya dk.15 (Sanayi Esnafspor), Erkam Poyraz dk.3 (Makfitspor) - KAYSERİ

Yeşilyurt, Karakaya, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:19 Mustafa Tokgöz: Hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz
10:16 Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz
10:10 Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
10:00 Aksu protokolü ile sporcular kaynaştı
09:56 Menemen'in galibiyet hasreti dinmedi
09:51 Altay 28 yıl sonra kazandı
09:54 Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız
21.10.2019 10:27:26