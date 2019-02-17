Kayseri
1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Buğdaylıspor, ligin son maçında Argıncıkspor'u 3-1 yenerek lige üç puan ile veda etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Deliktaşxx, Furkan Uçar xx, Mehmet Buğra İğde
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Saha Komiseri: Süleyman Nar
Buğdaylıspor: İsmail Atalay
xxx, İsmail Aslankoç xx (Dk. 50 Ali Rıza Demirayakxx), Hamdican Yıldırım xxx, Aygün Yıldırım xx, Bekir Böke xxx, Yakup Yalçınkaya xxx, Osman Karapınar
xx, İbrahim Çalış xxx, Şaban Büyükçekiç x (Dk. 70 Fatih
Yiğit xx) Eser Şengül xx (Dk. 77 Zekeriya Aydın
xx) Mahmut Alan
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Argıncıkspor: Umutcan Yılmaz x, Osman Kuş x, (Beytullah Baykuş x), Serhat Özdemirx, Kaan
Aşık xx, Yavuz Selim
Kılıçaslan xx, Ahmet Arsoy x, Memduh Çökük xx, Bahattin Baydemir xx, Kerem Göçek x, Mustafa Şafak xx, Fatih Çetinalp xx
Goller: Dk.26 İbrahim Çalış, Dk.90 Zekeriya Aydın, Dk.90+4 Osman Karapınar (Buğdaylıspor), Dk.20 Fatih Çetinalp (Argıncıkspor)
Kırmızı Kartlar: Dk.60 Serhat Özdemir, Mustafa Şafak (Argıncıkspor) Dk.56 Şaban Büyükçekiç (Buğdaylıspor) - KAYSERİ
İğde,Fatih,Karapınar,Kayseri
Kaynak: İHA