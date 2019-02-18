Kayseri
1. Amatör Küme A Grubu son hafta maçında şampiyonluğu daha önceden ilan eden Trend Gayrimenkulspor, rakibi Yavuzspor'u 2-1 yenerek ligi galibiyet ile noktaladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Bilge Kaan
Çakır xx, Recep Güneş
xx, Ömer Faruk Karaduman xx
Saha Komiseri: Veysel Yalçın
Trend Gayrimenkul: Onur Karaaslan xx, Burak İndap xx, Yavuz Özbey xxx, Ali Tanrıkulu xxx, Emre Zeren xx (Dk.64 Eren Üçal x), Adem Şener
xxx (Dk.64 Oğuz Cingöz xx), Türker Mutlu xx, Musa Aras xx, Alpaslan İnce xx, İlhan Göktekin x (Dk.40 Ebubekir Kara xx), Muhammed Gök xx
Yavuzspor: Anıl Tekin xx, Tolga Taşoluk
x, Burak Ekici x, Osman Cengiz
x (Dk.70 Gökhan Bıyık xx), Birkan Çelik xx, Fatih
Bağcı x (Dk.46 Ahmet Çolak
x), İsmail Mete
x, Tugay Taşoluk x, Alper Demirel xx, Ali Püsküllü x, Ahmet İkiz x (Dk.46 Talha Doğan xx)
Goller: Dk.20 Ali Tanrıkulu, Dk.35 Adem Şener (Trend) Dk.67 Talha Doğan (Yavuzspor) - KAYSERİ
Recep Güneş,Bora Füzesi,Kayseri
Kaynak: İHA