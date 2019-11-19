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Kayseri 1.Amatör Küme A Grubuna 1 hafta ara verildi

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 1 hafta ara verilirken, B Grubunda heyecan devam edecek.

19.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:33Kayseri 1.Amatör Küme A Grubuna 1 hafta ara verildi
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 1 hafta ara verilirken, B Grubunda heyecan devam edecek.

2019-2020 sezonu Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda geçtiğimiz hafta sonu oynanan 9.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonrası Kayseri Futbol İl Temsilciliği A Grubuna 1 hafta ara verdi. İlk yarısı tamamlanan A Grubunda ligin ikinci yarısı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

10 takımın kıyasıya mücadele ettiği Birinci Amatör Küme A Grubunda zirveyi 20'şer puanla Başakpınar Belediyespor ve Kayseri Yavuzspor paylaştı. Başakpınar Belediyespor ve Kayseri Yavuzspor'u Amarat Gençlikspor, Esentepespor ve Argıncıkspor takımları takip ediyor. Ligin son iki sırasında ise Yeni Esenspor ve Büyüleyenspor yer aldı. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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