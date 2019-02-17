Kayseri
1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğunu ilan eden Sağlıkspor, son hafta karşılaşmasında Barogücü'nü 2-0'lık sonuç ile mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Birtan Ekren xx, Erkan Kırçıl xx, Samet Uzun xx
Saha Komiseri: Hamit Şen
Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Harun Okan Yılmaz
xxx, Mesut Dalkıran xx, Murat Çağdaş Seçik xx, Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xxx, Seçkin Maraşlı xxxx, Ömer Gün xx, Enbiya Kurtuluş xxx, Hakan Karataş
xx, Süleyman Akbaş
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Barogücü: Baykal Altay
xx, Yakup Aslan
x Burak Çizmeciler xx, Erkut Çabucuk xx, Yunus Akyüz xx Murat Karakaya
xx, Uğur Karahançer x, Ahmet Helwamerher xx, Harun Çalı x, Hasan Can Okumuş xx, Umut İzzet Yılmaz
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Goller: Dk.60 ve 90 Seçkin Maraşlı (Çamlıca
Sağlıkspor) - KAYSERİ
Okan Yılmaz,Kayseri
Kaynak: İHA