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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda orta sıralarda yer alan Akkışla Gençlikspor ile Sanayi Esnafspor karşı karşıya geldi.

13.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:46Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu
Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda orta sıralarda yer alan Gençlikspor ile Sanayi Esnafspor karşı karşıya geldi. 1-0 geriden gelen Akkışla Gençlikspor, rakibi Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Ahmet İnci xx, Mustafa Soner Yüce xx

Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz xx, Mehmet Bekar xx, Onur Kişi xx, (Dk.56 Eren Ertekin x), Mehmet Çatalkaya xx, (Dk.80 Vedat Mortaş x), Halil İbrahim Avcı xxx, Önder Şen xxx, Tuğrul Kelek xx, Yaşar Başkurt xx, (Dk.50 Hakan Daşdemir x), Onur Avcı xx, Hüseyin Öz xxx, Emre Ağırbaş xx

Sanayi Esnafspor: Selahattin Uçar xx, Erdal Demir xx, Burak Kefkir xx, Ömer Karlı xx, Metin Tanrısever xx, Furkan Karakaya xx, Hüseyin Çakır xx, Furkan Karaağaç xx,(Dk.65 Eyüp Nayman x), Gökhan Yeşilbaş xx, Mustafa Çetin xx (Dk.66 Mehmet Göksel x), Ahmet Tidim xx, (Dk.77 Fatih Çetin x)

Goller: Onur Avcı (Dk.65), Hüseyin Öz (Dk.85) (Akkışla Gençlikspor), Ahmet Tidim (Dk.45+2) (Sanayi Esnafspor) - KAYSERİ

Ahmet İnci, Akkışla, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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