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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı.

17.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:48Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi
Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı. Hem şampiyonluk yarışı, hem de ligde kalma mücadelesinde son 2 haftaya girildi. 3 takım şampiyonluk mücadelesi verdiği B Grubunda 3 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İşte 20.haftada alınan toplu sonuçlar;

Gültepespor 3-0 Tomarza Belediyespor

Makftispor 0-1 Palasspor

Sanayi Esnafspor 3-1 Kayseri Kafkasspor

Argıncık Esnafspor 2-1 Akkışla Gençlikspor

Kayserigücü FK 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Kayseri OSB Atletikspor (BAY) - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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