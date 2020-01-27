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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan devam ediyor.

27.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:37Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi
Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan devam ediyor. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasında son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk yarışında 4 takımın kıyasıya devam ederken, küme düşme hattında ise 3 takım ligde kalma adına mücadele ediyor.

B Grubunda 19.hafta maç sonuçları;

Tomarza Belediyespor 2-1 Kayserigücü FK

Kafkasspor 1-7 Gültepespor

Palasspor 4-2 Sanayi Esnafspor

Makfitspor 0-0 Argıncık Esnafspor

OSB Atletikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Akkışla Gençlikspor (BAY) - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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