Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı. İki grupta 10 karşılaşmanın oynandığı Birinci Amatör Küme tam 34 gol atıldı.
En gollü karşılaşmalar ise Tomarza
Belediyespor-Argıncık Esnafspor ve Palasspor ve Kafkasspor maçları oldu. Tam 6'şar golün atıldığı karşılaşmalarda Tomarza Belediyespor ile Argıncık Esnafspor 3-3 berabere kalırken, Palasspor ise Kafkasspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. İşte 2.haftanın sonuçları şu şekilde;
Başakpınar Belediyespor 1-1 Argıncıkspor
Kayserigücü FK 4-1 Sanayi Esnafspor
Amarat Gençlikspor 2-1 Esentepespor
Palasspor 4-2 Kafkasspor
Kayseri OSB Atletikspor 1-1 Makfitspor
Yeşilhisar Belediyespor 0-2 Akkışla Gençlikspor
Güneşspor 0-0 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Yerköyspor 1-3 Yavuzspor
Büyüleyenspor 1-3 Yeni Esenspor
Tomarza Belediyespor 3-3 Argıncık Esnafspor
Gültepespor (BAY) - KAYSERİ