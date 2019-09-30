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Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı.

30.09.2019 09:18Kayseri 1. Amatör Küme'de 2. haftada 34 gol atıldı
Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 2. hafta geride kaldı. İki grupta 10 karşılaşmanın oynandığı Birinci Amatör Küme tam 34 gol atıldı.

En gollü karşılaşmalar ise Tomarza Belediyespor-Argıncık Esnafspor ve Palasspor ve Kafkasspor maçları oldu. Tam 6'şar golün atıldığı karşılaşmalarda Tomarza Belediyespor ile Argıncık Esnafspor 3-3 berabere kalırken, Palasspor ise Kafkasspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. İşte 2.haftanın sonuçları şu şekilde;

Başakpınar Belediyespor 1-1 Argıncıkspor

Kayserigücü FK 4-1 Sanayi Esnafspor

Amarat Gençlikspor 2-1 Esentepespor

Palasspor 4-2 Kafkasspor

Kayseri OSB Atletikspor 1-1 Makfitspor

Yeşilhisar Belediyespor 0-2 Akkışla Gençlikspor

Güneşspor 0-0 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Yerköyspor 1-3 Yavuzspor

Büyüleyenspor 1-3 Yeni Esenspor

Tomarza Belediyespor 3-3 Argıncık Esnafspor

Gültepespor (BAY) - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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