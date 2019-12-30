Haberler » Spor » Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan - Spor

Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

30.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:54 Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan
Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı Birinci Amatör Küme'de her geçen hafta hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme potası büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

İşte A ve B Gruplarında haftanın sonuçları;

A Grubu Haftanın Sonuçları

Yerköyspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)

Gençlikspor 0-2 Gençlikspor

Kayseri Yavuzspor 2-0 Yeni Esenspor

Esentepespor 2-3 Başakpınar Belediyespor

Argıncıkspor 0-1 Güneşspor

B Grubu Haftanın Sonuçları

Palasspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Akkışla Gençlikspor 0-2 Kayserigücü FK

Makfitspor 3-1 Gültepespor

Kafkasspor 1-1 Tomarza Belediyespor

Argıncık Esnafspor 2-6 Kayseri OSB Atletikspor

Sanayi Esnafspor (BAY) - KAYSERİ

Reşadiye, Kayseri, Erciyes, Amarat, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:19   Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi - Spor
08:59   Jailson'un golü sosyal medyayı salladı! Alex de kayıtsız kalmadı - Spor
08:50   Kayseri Birinci Amatör Küme - Spor
08:50   Kayseri Birinci Amatör Küme - Spor
08:50   Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi - Spor
08:36   Rıdvan Dilmen ve Ahmet Çakar, Şenol Güneş'in Trabzonspor'a gidebileceğini iddia etti - Spor
23:58   İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Spor
23:41   Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Spor
30.12.2019 09:30:15