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Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

05.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:35 Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor
Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hem A Grubunda hem de B Grubunda son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında alev alev yanıyor.

İşte haftanın maç sonuçları;

Sanayi Esnafspor 1-0 Makfitspor

Güneşspor 2-0 Amarat Gençlikspor

Kayserigücü FK 2-1 Argıncık Esnafspor

Gültepespor 3-3 Akkışla Gençlikspor

Yeni Esenspor 1-4 Esentepespor

Kayseri OSB Atletikspor 3-1 Palasspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 2-1 Kayseri Yavuzspor

Başakpınar Belediyespor 4-1 Yerköyspor - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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