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Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yeni Esenspor, Antrenör Serkan yağmur ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün'e teslim etti.

05.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:55Kayseri 1. Amatör küme takımına Nevşehir'den teknik adam takviyesi
1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yeni Esenspor, Antrenör Serkan yağmur ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün'e teslim etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda geride kalan 10 hafta sonunda topladığı 8 puan ile beklediğini bulamayan Yeni Esenspor, Antrenör Serkan Yağmur ile yollarını ayırdı. Yönetimin yaptığı görüşmeler sonrasında Nevşehirli teknik adam Engin Tevfik Ergün ile anlaşmaya varıldı.

Kayseri'ye gelen Gür, kulüp binasında Kulüp Genel kaptanı Halil Mezgitli ve yöneticilerin katıldığı tören ile sözleşme imzaladı. Ankaraspor altyapısında futbola başladıktan sonra teknik adamlığa başlayan Engin Tevfik Ergün, son olarak Nevşehir ekiplerinden Güre Belediyespor'da görev yapmıştı. - KAYSERİ

Nevşehir, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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