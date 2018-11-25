25 Kasım 2018, 11:55
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması karşılıklı goller ile 1-1 sonuçlanınca Hacılar Erciyesspor ile Argıncık Esnafspor puanları paylaştı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması karşılıklı goller ile 1-1 sonuçlanınca Hacılar Erciyesspor ile Argıncık Esnafspor puanları paylaştı.

Stat: Argıncık 2 nolu saha

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Turan Çelik xx, Şükrü Sevim xx

Argıncık Esnaf: Said Kocağlu xx, Doğan Akbalık xx, Ahmet Servi xx,Doğan Çorboğa xx, Ahmet Dayan xxx, Özkan Yağmur xx (Dk. 87 Furkan Kankulu x), Yusuf Koçkat xx (Dk. 79 Can Köse xx), Hamdi Tavşan xx, Mücahit Çelik xx, Durmuş Tarım xx, Arif Can xx

Hacılar Erciyesspor: Ahmet Özpeker xx, Orhan Uzun xx, Burak Kalkan xx (Dk. 65 Bahadır Söylemez xx), Yunus Emre Bayrak xx, Murat Çobanoğlu xx, Murat Eğrikılıç xx, Fevzi Tecir xx, Burak Polat xx, Ahmet Dalcı xx, Buğrahan Karagöz xx, Adem Erül xxx (Dk. 60 Enes Dağtekin xx)

Goller: Dk. 12 Adem Erül (Hacılar Erciyes) Dk. 55 Ahmet Dayan (Argıncık Esnaf) - KAYSERİ Hacılar,Kayseri
25 Kasım 2018 Pazar 11:55



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