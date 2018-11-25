Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması karşılıklı goller ile 1-1 sonuçlanınca Hacılar Erciyesspor
ile Argıncık Esnafspor puanları paylaştı.
Stat: Argıncık 2 nolu saha
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Hakemler: Mehmet Altıparmak
xx, Turan Çelik xx, Şükrü Sevim xx
Argıncık Esnaf: Said Kocağlu xx, Doğan Akbalık xx, Ahmet Servi xx,Doğan Çorboğa xx, Ahmet Dayan xxx, Özkan Yağmur xx (Dk. 87 Furkan Kankulu x), Yusuf Koçkat xx (Dk. 79 Can Köse xx), Hamdi Tavşan xx, Mücahit Çelik
xx, Durmuş Tarım xx, Arif Can
xx
Hacılar Erciyesspor: Ahmet Özpeker xx, Orhan Uzun
xx, Burak Kalkan xx (Dk. 65 Bahadır Söylemez xx), Yunus Emre Bayrak
xx, Murat Çobanoğlu
xx, Murat Eğrikılıç xx, Fevzi Tecir xx, Burak Polat xx, Ahmet Dalcı xx, Buğrahan Karagöz xx, Adem Erül xxx (Dk. 60 Enes Dağtekin xx)
Goller: Dk. 12 Adem Erül (Hacılar Erciyes) Dk. 55 Ahmet Dayan (Argıncık Esnaf) - KAYSERİ
Hacılar,Kayseri
25 Kasım 2018 Pazar 11:55