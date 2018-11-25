Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık 2 nolu saha
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Hakemler: Ahmet Sinan Berköz xx, Sami Yılmaz xx, Turan Çelik xx
Talasgücü Belediye: Semih Bahar xx, Yakup Çilkaya xx, Faruk Demir xx, Eray Eker xx, Yakupcan Yazgan xx, Ali Avcı xx (Dk. 60 Kaan Melül xx), Uğur Taşpınar xx, Kaan Şahin xx, Mustafa Erkoç xxx, Mikail Canpolat xx, Dursun Erdem Yıldız xxx
Gençlerbirliği: Harun Bayram x, Fatih Aktal x, Caner Dilli x, Batuhan Alan x, Yunus Emre Şahin x, Mert Cingöz x, Hasan Pamuk xx, Hüseyin Uytum xx, Samet Aydın xx, Sezai Küçük x
Goller: Dk. 55 Dursun Erdem Yıldız, Dk. 89 Mustafa Erkoç (Talasgücü)
Kırmızı Kart: Dk. 80 Caner Dilli (Gençlerbirliği) - KAYSERİ
Ahmet Sinan,Gençlerbirliği,Kayseri
25 Kasım 2018 Pazar 12:01