Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Kılıçaslan Yıldızspor' her iki yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği
, üst sıralardaki yerini korudu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Yaşar
Çetin xx, Furkan Ulu xx, Harun Soyeşik xx
Saha Komiseri: Mustafa Turan
Akgül
Gençlerbirliği: Harun Bayram xx, Umut Tunç
xx, Emre Şahin
xx, Furkan Can
xx, Fatih
Aktaş xx, Mert Cingöz xxx, Eren Demir
xx, Batuhan Alan xx, Samet Aydın
xx (Dk. 72 Ahmet Topay xx), Hasan Pamuk
xxx, Abdullah Deniz
xxx
Kılıçaslan Yıldız: Mehmet Sarıçay x, Ömer Faruk Kalkan x, Güray Kepenenk x, İsmail Polat
x, Can Doldur x, Selçuk
Çiftçi x, Osman Kersanlı x, Eren Duran x, Hasan Sancak
x, Ahmet Kurt
x, Ozan Karacabey
x (Dk. 72 Burak Erdoğan
x)
Goller: Dk. 3 Hasan Pamuk, Dk. 82 Abdullah Deniz (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Dk. 70 Osman Kersanlı (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ
Yaşar,Gençlerbirliği,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:33