02 Aralık 2018, 08:33
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan maçta Kılıçaslan Yıldızspor’ her iki yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, üst sıralardaki yerini korudu.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Kılıçaslan Yıldızspor' her iki yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, üst sıralardaki yerini korudu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Yaşar Çetin xx, Furkan Ulu xx, Harun Soyeşik xx

Saha Komiseri: Mustafa Turan Akgül

Gençlerbirliği: Harun Bayram xx, Umut Tunç xx, Emre Şahin xx, Furkan Can xx, Fatih Aktaş xx, Mert Cingöz xxx, Eren Demir xx, Batuhan Alan xx, Samet Aydın xx (Dk. 72 Ahmet Topay xx), Hasan Pamuk xxx, Abdullah Deniz xxx

Kılıçaslan Yıldız: Mehmet Sarıçay x, Ömer Faruk Kalkan x, Güray Kepenenk x, İsmail Polat x, Can Doldur x, Selçuk Çiftçi x, Osman Kersanlı x, Eren Duran x, Hasan Sancak x, Ahmet Kurt x, Ozan Karacabey x (Dk. 72 Burak Erdoğan x)

Goller: Dk. 3 Hasan Pamuk, Dk. 82 Abdullah Deniz (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Dk. 70 Osman Kersanlı (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ Yaşar,Gençlerbirliği,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:33