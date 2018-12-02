02 Aralık 2018, 08:34
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi’nde kümede kalma yarışı veren Kayseri İdman Yurdu, güçlü rakibi Belsinspor’u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 yenerek altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren Kayseri İdman Yurdu, güçlü rakibi Belsinspor'u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 yenerek altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Hakan Çam **, Dursun Asutay **, Mustafa Kalaycı **

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik xx, Yasin Silay xx, Nuri Avcı xx, Alim Usta xx, Mustafa Karakaya xx, Ahmet Karahan xx, Rahim Özlü xx, Orhan Çınar xx, Samet Duygu xxx (Dk. 75 Hüseyin Özer xx), Galip Akyıldız xxxx, Ömer Işık xx (Dk. 78 Oğuzhan Şirin xx)

Belsinspor: Batuhan Arı x, Ömer Söyler x, Emre Yenidoğan xx, Burak Yalçınkaya x, Berkay Kaya xx, Kerim Karimiş x, Ahmet Temur xx, Barış Yücel x, Görkem Çavdar x, Uğur Alper xx, Zafer Kekeç x (Dk. 40 Doğukan Gültekin x) (Dk. 55 Mehmet Bozdoğan x)

Goller: Dk. 3 Samet Duygu, Dk. 15,90 Galip Akyıldız (Kayseri İdmanyurdu) Dk. 41 Berkay Kaya, Dk. 60 Emre Yenidoğan (Belsinspor) - KAYSERİ Mustafa Karakaya,Nar,Mustafa Kalaycı,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:34



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