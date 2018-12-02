Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren Kayseri İdman Yurdu, güçlü rakibi Belsinspor'u son dakikada bulduğu gol ile 3-2 yenerek altın değerinde üç puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Hakan Çam **, Dursun Asutay **, Mustafa Kalaycı
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Saha Komiseri: Süleyman Nar
Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik xx, Yasin Silay xx, Nuri Avcı xx, Alim Usta xx, Mustafa Karakaya
xx, Ahmet Karahan
xx, Rahim Özlü xx, Orhan Çınar
xx, Samet Duygu xxx (Dk. 75 Hüseyin Özer
xx), Galip Akyıldız xxxx, Ömer Işık
xx (Dk. 78 Oğuzhan Şirin xx)
Belsinspor: Batuhan Arı x, Ömer Söyler x, Emre Yenidoğan
xx, Burak Yalçınkaya x, Berkay
Kaya xx, Kerim Karimiş x, Ahmet Temur
xx, Barış Yücel x, Görkem Çavdar x, Uğur Alper xx, Zafer Kekeç x (Dk. 40 Doğukan Gültekin x) (Dk. 55 Mehmet Bozdoğan
x)
Goller: Dk. 3 Samet Duygu, Dk. 15,90 Galip Akyıldız (Kayseri İdmanyurdu) Dk. 41 Berkay Kaya, Dk. 60 Emre Yenidoğan (Belsinspor) - KAYSERİ
Mustafa Karakaya,Nar,Mustafa Kalaycı,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:34