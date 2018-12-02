Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı rahat bir oyun ile 5-1 mağlup eden Kayseri Yolspor, puanını 13'e çıkartarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Oğuzhan Çadır **, Dursun Asutay **, Fazlı Işık **
Saha Komiseri: Zihni Nargiz
Kayseri Yolspor: Sadettin Kahraman xxx, Birhat Yağbasan
xxx (Dk. 85 Emirhan Çalış x), Nejat Karabıyık xx, Said Gündoğan
xx, Ramazan Cingi xx, Ahmet Korkmaz
xx (Dk. 87 Kaan
Sağnak x), Doğukan Örnek xx (Dk. 63. İsmail Yıldırım
xx), Yunus Güneri xxx, Mustafa Saylağ xxxx, Mustafa Ekinci
xxx, Samet Uçar xxx
Anadolu Yıldızları: Enes Özgen x, Osman Göktürk
x, Samet Atsız x, Ali Yıldız
x (Dk. 46 İsmail Büyüköztürk x), Ali Ekinci
x, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın
x, Hasancan Polat x (Dk. 59 Kaan Delice
x), Karahan Hamurcu x, Mehmet Aydın
x, Berat Aydemir x
Goller: Dk. 32 ve 89 Mustafa Saylağ, Dk. 35 Yunus Güneri, Dk. 38 Mustafa Ekinci, Dk. 85 (k.k) İsmail Büyüköztürk (Yolspor) Dk. 67 Galip Bayram (Anadolu Yıldızları)
Kırmızı Kart: Dk. 90 Mehmet Aydın (Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ
Ekinci,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:38