02 Aralık 2018, 08:38
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi’nin 7. hafta maçında Anadolu Yıldızları’nı rahat bir oyun ile 5-1 mağlup eden Kayseri Yolspor, puanını 13’e çıkartarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı rahat bir oyun ile 5-1 mağlup eden Kayseri Yolspor, puanını 13'e çıkartarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Oğuzhan Çadır **, Dursun Asutay **, Fazlı Işık **

Saha Komiseri: Zihni Nargiz

Kayseri Yolspor: Sadettin Kahraman xxx, Birhat Yağbasan xxx (Dk. 85 Emirhan Çalış x), Nejat Karabıyık xx, Said Gündoğan xx, Ramazan Cingi xx, Ahmet Korkmaz xx (Dk. 87 Kaan Sağnak x), Doğukan Örnek xx (Dk. 63. İsmail Yıldırım xx), Yunus Güneri xxx, Mustafa Saylağ xxxx, Mustafa Ekinci xxx, Samet Uçar xxx

Anadolu Yıldızları: Enes Özgen x, Osman Göktürk x, Samet Atsız x, Ali Yıldız x (Dk. 46 İsmail Büyüköztürk x), Ali Ekinci x, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın x, Hasancan Polat x (Dk. 59 Kaan Delice x), Karahan Hamurcu x, Mehmet Aydın x, Berat Aydemir x

Goller: Dk. 32 ve 89 Mustafa Saylağ, Dk. 35 Yunus Güneri, Dk. 38 Mustafa Ekinci, Dk. 85 (k.k) İsmail Büyüköztürk (Yolspor) Dk. 67 Galip Bayram (Anadolu Yıldızları)

Kırmızı Kart: Dk. 90 Mehmet Aydın (Anadolu Yıldızları) - KAYSERİ Ekinci,Kayseri
02 Aralık 2018 Pazar 08:38



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