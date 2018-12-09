09 Aralık 2018, 09:35
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Kocasinan Şimşekspor, grupta son sırada yer alan Kocasinan Gençlikspor’u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Kocasinan Şimşekspor, grupta son sırada yer alan Kocasinan Gençlikspor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Ömer Hürcan Yücel xx, Recep Güneş xx, Burhan Başpınar xx

Saha Komiseri: Ferhat Şafak

Kocasinan Şimşek: Arda Yücel xx, Furkan İlhan xx, Mertcan Babayiğit xx, Okan Çetiner xxx, Abdülkadir Baykaldı xx, Emircan Yıldırım xx, Oğuzhan Örs xx, Cengizhan Güler xx, Berkay Arı xxxx, Mehmet Yay xxx, Mehmet Engin xx

Kocasinan Gençlik: Furkan Öztürk x, Ahmet Eren x, Osman Kahveci x, Batuhan Öztürk x, Serhat Sönmez x, Murat Aktaş x (Dk. 58 Adem Tarhan x), Ahmet Kahveci x, Davut Öğden x, Ali Arslan x, Mehmet Çolakoğlu x, Mustafa Bayındır x

Goller: Dk. 8,28,41 Batuhan Arı, Dk. 12 Mehmet Yay, Dk. 33 Mehmet Ergin, Dk. 80 Okan Çetiner (K.Şimşek) - KAYSERİ Başpınar,Kocasinan,Kayseri
09 Aralık 2018 Pazar 09:35



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