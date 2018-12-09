Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Kocasinan
Şimşekspor, grupta son sırada yer alan Kocasinan Gençlikspor'u 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Ömer Hürcan Yücel xx, Recep Güneş xx, Burhan Başpınar
xx
Saha Komiseri: Ferhat Şafak
Kocasinan Şimşek: Arda Yücel xx, Furkan İlhan
xx, Mertcan Babayiğit xx, Okan Çetiner xxx, Abdülkadir Baykaldı xx, Emircan Yıldırım xx, Oğuzhan Örs xx, Cengizhan Güler xx, Berkay
Arı xxxx, Mehmet Yay xxx, Mehmet Engin
xx
Kocasinan Gençlik: Furkan Öztürk x, Ahmet Eren
x, Osman Kahveci
x, Batuhan Öztürk x, Serhat Sönmez x, Murat Aktaş x (Dk. 58 Adem Tarhan x), Ahmet Kahveci x, Davut Öğden x, Ali Arslan x, Mehmet Çolakoğlu
x, Mustafa Bayındır
x
Goller: Dk. 8,28,41 Batuhan Arı, Dk. 12 Mehmet Yay, Dk. 33 Mehmet Ergin
, Dk. 80 Okan Çetiner (K.Şimşek) - KAYSERİ
Başpınar,Kocasinan,Kayseri
09 Aralık 2018 Pazar 09:35