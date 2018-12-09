09 Aralık 2018, 09:38
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ömer Kılıç xx, Ahmet İnci xx, Furkan Uçar xx

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu xxx, Ahmet Servi xx, Arifcan Aldemir xx, Doğan Çorboğa xx, Ahmet Dayan xx, Özkan Yağmur xx, Yusuf Koçkat xx, Batuhan Çalışır xx, Muhterem Köse xx, Durmuş Tarım xxx, Mücahit Çelik xxx

Gençlerbirliği: Harun Bayram xx, Fatih Aktaş x, Burak Karabulut xx, Umut Tunç xx, Caner Dilli xx, Mert Cingöz x, Batuhan Akın xx, Eren Demir xx, Samet Aydın xx, Hasan Pamuk x, Emre Gezgin x

Gol: Dk. 85 Durmuş Tarım (Argıncık Esnaf) - KAYSERİ Ömer Kılıç,Gençlerbirliği,Kayseri
09 Aralık 2018 Pazar 09:38



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