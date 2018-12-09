Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği
'ni 1-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.
Stat Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ömer Kılıç
xx, Ahmet İnci
xx, Furkan Uçar xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu xxx, Ahmet Servi xx, Arifcan Aldemir xx, Doğan Çorboğa xx, Ahmet Dayan xx, Özkan Yağmur xx, Yusuf Koçkat xx, Batuhan Çalışır xx, Muhterem Köse xx, Durmuş Tarım xxx, Mücahit Çelik
xxx
Gençlerbirliği: Harun Bayram xx, Fatih
Aktaş x, Burak Karabulut xx, Umut Tunç
xx, Caner Dilli xx, Mert Cingöz x, Batuhan Akın xx, Eren Demir
xx, Samet Aydın
xx, Hasan Pamuk
x, Emre Gezgin x
Gol: Dk. 85 Durmuş Tarım (Argıncık Esnaf) - KAYSERİ
Ömer Kılıç,Gençlerbirliği,Kayseri
09 Aralık 2018 Pazar 09:38