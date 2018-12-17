17 Aralık 2018, 09:08
»»

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Talasgücü, kümede kalma mücadelesi içindeki rakibi Argıncık Esnafspor'u 6-0 yenerek 9. hafta sonunda puanını 22'ye yükseltti.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Talasgücü, kümede kalma mücadelesi içindeki rakibi Argıncık Esnafspor'u 6-0 yenerek 9. hafta sonunda puanını 22'ye yükseltti.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Levent Yeşilyurt xxx, Mehmet Türk xx

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Talasgücü Belediye U-19: Semih Bahar xx, Uğur Taşpınar xxx, Muhammed Şahinkaya xx, Eray Eker xx, Yakupcan Yazgan xxx, Dursun Yıldız xx, Kaan Şahin xxx, Ali Avcı xx, Mustafa Erkoç xx, Batuhan Şimşek xxx, Muhammed Aktan xx (Dk. 46 Kubilay Türk xxxx)

Argıncık Esnafspor U-19: Said Kocaoğlu x, Ahmet Servi x, Arif Can x, Doğan Çorboğa xx, Ahmet Dayan xx, Özkan Yağmur x, Yusuf Koçkat x, Can Köse x, Kadir Aygül x, Durmuş Tarım x, Mücahit Çelik xx

Goller: Dk. 28 Batuhan Şimşek, Dk. 35 Uğur Taşpınar(pen), Dk. 52,82 Kaan Türk, Dk. 68 Kaan Şahin, Dk. 75 Yakupcan Yazgan (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ Taşpınar,Bora Füzesi,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:08



YORUMLAR