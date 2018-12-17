Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Talasgücü, kümede kalma mücadelesi içindeki rakibi Argıncık Esnafspor'u 6-0 yenerek 9. hafta sonunda puanını 22'ye yükseltti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç xx, Levent Yeşilyurt
xxx, Mehmet Türk
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Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Talasgücü Belediye U-19: Semih Bahar xx, Uğur Taşpınar
xxx, Muhammed Şahinkaya
xx, Eray Eker xx, Yakupcan Yazgan xxx, Dursun Yıldız
xx, Kaan Şahin
xxx, Ali Avcı xx, Mustafa Erkoç xx, Batuhan Şimşek xxx, Muhammed Aktan xx (Dk. 46 Kubilay Türk xxxx)
Argıncık Esnafspor U-19: Said Kocaoğlu x, Ahmet Servi x, Arif Can
x, Doğan Çorboğa xx, Ahmet Dayan xx, Özkan Yağmur x, Yusuf Koçkat x, Can Köse x, Kadir Aygül x, Durmuş Tarım x, Mücahit Çelik
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Goller: Dk. 28 Batuhan Şimşek, Dk. 35 Uğur Taşpınar(pen), Dk. 52,82 Kaan Türk, Dk. 68 Kaan Şahin, Dk. 75 Yakupcan Yazgan (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ
Taşpınar,Bora Füzesi,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:08