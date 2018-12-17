Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşlaşmasında Kocasinan
Gençlikspor ile Kayseri İdman Yurdu 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Fulya Fırat xx, Levent Yeşilyurt
xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Kocasinan Gençlik U-19: Burak Üzüm xx, Osman Kahveci
xx, Mustafa Bayındır
xx, Ahmet Kahveci xx, Serhat Sönmez xx, Can Aktaş x, Mehmet Çolakoğlu
x (Dk. 60 Davut Öğden x), Batuhan Öztürk x, Şerafettin Sevim x (Dk. 68 Bilal Yıldırım
x), Celal Artıran x, Furkan Çınar
x
Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik xx, Yasin Bilay xx, Nuri Avcı xx, Safa Usta xx, Mustafa Karakaya
xx, Ahmet Karahan
x, Rahim Özlü x, Orhan Çınar
x (Dk. Oğuz Gürbüz x), Samet Duygu x, Galip Akyıldız x, Hüseyin Özer
*
Gol: Yok - KAYSERİ
Yeşilyurt,Kocasinan,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:09