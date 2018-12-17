17 Aralık 2018, 09:09
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşlaşmasında Kocasinan Gençlikspor ile Kayseri İdman Yurdu 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşlaşmasında Kocasinan Gençlikspor ile Kayseri İdman Yurdu 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Fulya Fırat xx, Levent Yeşilyurt xx

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Kocasinan Gençlik U-19: Burak Üzüm xx, Osman Kahveci xx, Mustafa Bayındır xx, Ahmet Kahveci xx, Serhat Sönmez xx, Can Aktaş x, Mehmet Çolakoğlu x (Dk. 60 Davut Öğden x), Batuhan Öztürk x, Şerafettin Sevim x (Dk. 68 Bilal Yıldırım x), Celal Artıran x, Furkan Çınar x

Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik xx, Yasin Bilay xx, Nuri Avcı xx, Safa Usta xx, Mustafa Karakaya xx, Ahmet Karahan x, Rahim Özlü x, Orhan Çınar x (Dk. Oğuz Gürbüz x), Samet Duygu x, Galip Akyıldız x, Hüseyin Özer *

Gol: Yok - KAYSERİ Yeşilyurt,Kocasinan,Kayseri
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:09



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