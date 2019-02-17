Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderliği elinde bulunduran Kocasinan
Şimşekspor, rakibi Esen Makina Belsinspor'u 5-1 yenerek zirve yolunda önemli bir adım daha attı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Mehmet Altıparmak
xx, Hüseyin Gencan xx, Fatih Yıldırım
xx
Kocasinan Şimşekspor U-19: Ahmet Arda
xx, Yunus Emre xx, Mehmet Selvi
xxx, Abdulkadir Baykaldı xxx, Okan Çetiner xx, Cengizhan Güler xx, Eren Topuz xxx, Yasin Eker xx, Berkay
Arı xx, Emircan Yıldırım xxx, Furkan Aslan xx
E.M.Belsinspor U-19: Mustafa Aslan
x, Ömer Söyler x, Ahmet Temur
xx, Doğukan Gültekin x, Enes Yıldırım
xx, Mikail Karaman
x, Emre Yenidoğan
xx, Furkan Mortaş x, Tolga Altun x, Görkem Çavdar xx, Berkay Kaya xx,
Goller: Dk. 6, 68 Eren Topuz, Dk. 16 Emircan Yıldırım, Dk. 40 Furkan Aslan, Dk. 76 Okan Çetiner (Kocasinan Şimşekspor), Dk. 70 Emre (Belsinspor) - KAYSERİ
Kocasinan,Kayseri
Kaynak: İHA