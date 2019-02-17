Kayseri
1. Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Anadolu Yıldızları'nı 5-0, yenen Kılıçaslan Yıldızspor 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 No
Hakemler: Oğuzhan Çınar
xx, Ömer Kılıç
xx, Samet Uzun xx
Saha Komiseri: Hamit Şen
Kılıçaslan Yıldızspor U-19: Ahmet Çelik
xxx, Can Baldur xxx, İsmail Polat
xxx, Faruk Kalkan xx, Hüseyin Sanlak xx, Güray Kepenenek xx (Dk.46 Ali Ilık xx), Osman Altunal xxx, İbrahim xxx, Ozan Karacabey
xx ( Dk.65 Samet Oğuz x), Hakan Yıldız xxx, Furkan Ata xxx
Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özgen x, Osman Kaçkar xx, Samet Atsız xx, Ali Yıldız
xx, Hasan Polat
x, Galip Bayram x, Sergen Yalçın
x, Murat Aydın
xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice
x, Berat Aydemir x
Goller: Dk.18 Osman Altunal, Dk. 27 İbrahim, Dk. 50 Hakan Yıldız, Dk. 62 Ali Ilık (pen), Dk. 70 Samet Oğuz (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ
Ömer Kılıç,Çınar,Kayseri
Kaynak: İHA