Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, rakibi Argıncık Esnasfpor'u 2-0 mağlup etti.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Kemal Deliktaş xx, Esra Yılmaz xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş xxx, Osman Kaçkar xxx, Samet Adsız xxx, Ali Yıldız
xx, Ali Ekinci
xx, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın
xxx, Hasan Polat
xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice
xxx, Berat Aydemir xxx
Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu x, Ahmet Servi xx, Can Aldemir xx, Doğan Çarboğa xx, Can Köse x, Hamdi Tavşan xx, Yusuf Koçkat x, Mehmet Şahin
x, Ahmet Görek xx, Eren Atıcı xx, Mücahit Çelik
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Goller: Dk.28 Kaan Delice, Dk. 88 Berat Aydemir( Anadolu Yıldızları)
Kırmızı Krat: Karahan Hamurcu (Anadolu Yıldızları), Dk. 87 Mehmet Şahin (Argıncık Esnaf) - KAYSERİ
Delice, Bora Füzesi, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA