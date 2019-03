Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kaynak: İHA

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 20. hafta maçında ligde sıkıntılı günler geçiren Argıncık Esnafspor, güçlü rakibi Erkiletspor'u 2-1 yendi.Stat: Argıncık 2Hakemler: Onur Öztan xx, Hüseyin Gencan xx, Mehmet Karakaya xxSaha Komiseri: Süleyman NarArgıncık EsnafsporU-19: Said Kocaoğlu xx, Yiğit Aslantaş xx, Ahmet Servi xx, Doğan Çorboğa xx, Can Köse xx, Hamdi Tavşan xx, Yusuf Koçkat xx, Ahmet Görek xx, Fırat Karakaya xx, Durmuş Tarım xxxx, Mücahit Çelik xxxErkiletspor U-19: Yasin Gencer xx, Bayram Kenger xx, Yasin Dağdelen x, Murat Taha x, Mesut Can xx, Nurettin Murd xx, Hakan Düşmez xx, Doğkan Özbek x, Yasin Tarım xx, Enes Çalık xxGoller: Dk.30 Mücahit Çelik, Dk.90+3 Durmuş Tarım (Argıncık Esnaf), Dk.75 Hakan Düşmez (Erkilet) - KAYSERİ