Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı Birhat Yağbasan
'ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Murat Özçetin xxx, Okan Ceylan xxx, Fatih Mehmet
Koç xxx
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Kayseri Yolspor U-19: İmdat Mercan xx, Efehan Çimen xx, İsmail Yıldırım
xx, Kaan
Sağnak xx (Tahir Karazehir x), Emirhan Çalış xxx, Ahmet Korkmaz
xxx, Birhat Yağbasan xxx (Ömer Akgül x), Ramazan Cıngı xx, Mustafa Saylağ xx, Yunus Güneri xx, Bahattin Ardıç xx
Anadolu Yıldızları U-19: Ertan Akgüneş xx, Osman Kaçkar xx, Samet Adsız x, Ali Yıldız
xx, Ali Ekinci
xx, Galip Bayram x, Sergen Yalçın
x, Hasan Polat
xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice
x, Berat Aydemir xx
GOL: Dk.75 Birhat Yağbasan (Yolspor) - KAYSERİ
Fatih Mehmet, Yağbasan, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA