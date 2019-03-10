10 Mart 2019, 14:36
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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı Birhat Yağbasan'ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Yolspor, rakibi Anadolu Yıldızları'nı Birhat Yağbasan'ın tek golü ile 1-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Murat Özçetin xxx, Okan Ceylan xxx, Fatih Mehmet Koç xxx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Kayseri Yolspor U-19: İmdat Mercan xx, Efehan Çimen xx, İsmail Yıldırım xx, Kaan Sağnak xx (Tahir Karazehir x), Emirhan Çalış xxx, Ahmet Korkmaz xxx, Birhat Yağbasan xxx (Ömer Akgül x), Ramazan Cıngı xx, Mustafa Saylağ xx, Yunus Güneri xx, Bahattin Ardıç xx

Anadolu Yıldızları U-19: Ertan Akgüneş xx, Osman Kaçkar xx, Samet Adsız x, Ali Yıldız xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram x, Sergen Yalçın x, Hasan Polat xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice x, Berat Aydemir xx

GOL: Dk.75 Birhat Yağbasan (Yolspor) - KAYSERİ Fatih Mehmet, Yağbasan, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA


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