24.06.2019 13:39
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Kayseri 1. Geleneksel Ulusal El Sanatları Festivali

Kayseri 1. Geleneksel Ulusal El Sanatları Festivali

Kayseri 1. Geleneksel Ulusal El Sanatları Festivali başladı.

Kayseri 1. Geleneksel Ulusal El Sanatları Festivali başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen festivale, 30 ilden 35 sanatçı katıldı.
Sanatçılar, çini, oyuncak, kukla, baston, telkari, ipek dokumacılığı ve halı gibi el sanatları alanında yaptıkları çalışmaları, açtıkları 35 stantta sergiledi.
Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.
"Bu eserlerin birçoğu yeni nesiller tarafından unutulmaya başlandı." diyen Özandaç, sanata ve sanatçıya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
Özandaç, "Çini, oyuncak, kukla, baston, telkari, ipek dokumacılığı, halı gibi farklı sanat eserlerinin bulunduğu bir festival oldu. Gerçekten el emeği göz nuru eserler burada. İçerisinde aşk, sevgi ve sembolik değerleri olan eserler var. Bunları kaybetmemiz lazım. Bunları gelecek nesillere aktarmamız lazım. Buraya gelen kişiler, eserlerin yapım aşamalarını dinlerlerse daha çok etkileneceklerdir." diye konuştu.
Festival, 28 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA
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