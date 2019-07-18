18.07.2019 10:06
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Kayseri 112, 6 ayda 65 bin 904 olaya müdahale etti

Kayseri 112, 6 ayda 65 bin 904 olaya müdahale etti

Kayseri'de 112 ekipleri, 2019'un ilk 6 ayında 65 bin 904 olaya müdahale etti.

Kayseri'de 112 ekipleri, 2019'un ilk 6 ayında 65 bin 904 olaya müdahale etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 İl Ambulans Servisi, kentte 36 istasyon ve 627 personel ile hizmetlerine devam ediyor. Gelen ihbarları anında değerlendirip, kısa süre içerisinde vatandaşların imdadına yetişen 112 ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile göz dolduruyor. 2019'un ilk 6 ayında da vatandaşların imdadına yetişen ekipler, 65 bin 904 farklı olaya müdahale etti. Meydana gelen olaylarda, olan vatandaşları hastanelere yetiştiren ekipler, çalışmaları ile vatandaşlarında takdirini topluyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel

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