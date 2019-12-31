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Kayseri 122 noktada 328 kamera ile izleniyor

Kayseri'de 122 farklı noktada 328 adet bulunan MOBESE kamerası ile kent saniye saniye izleniyor.

31.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:38 Kayseri 122 noktada 328 kamera ile izleniyor
'de 122 farklı noktada 328 adet bulunan MOBESE kamerası ile kent saniye saniye izleniyor.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıl heyecanı yaşarken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde vatandaşların yeni yıla güvenli bir şekilde girmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde görevli ekiplerde, kentin 122 farklı noktasında bulunan 328 kamera görüntüsünü pür dikkat izleyerek, vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Görüntü Sistemleri Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Onur Çolak, "Haber merkezimizin görevi vatandaşlarımızdan gelen ihbarları en kısa sürede yakın ekipleri sevk etmesi, olaylar hangi ekibi ilgilendiriyorsa o ekibin kısa süre içerisinde intikal etmesini sağlamaktır. Burada gelen ihbarları değerlendirip, ekiplerimizi en kısa sürede olaya sevk ederek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kayseri'de kent genelinde 122 noktada 328 tane kameramız var. Ayrıca tüm ilçelerimizde kamera sistemleri ve plaka tanıma sistemleri mevcuttur. İl merkezinde 20 noktada plaka tanıma sistemimiz var. Bunun 12 tanesi şehrin giriş çıkışlarında, 8 tanesi de alışveriş merkezlerinin otoparklarında bulunmaktadır. Buralardan geçen sakıncalı araçlar alarm olarak sistemimize düşmekte ve bizde ekiplerimizi sevk etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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