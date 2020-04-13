Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KAYSERİ 14 katlı apartman karantina altına alındı

14 katlı apartman karantina altına alındıKAYSERİ'nin Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.

13.04.2020 03:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:36
14 katlı apartman karantina altına alındı
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı. 14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi. KAYSERİ 14 katlı apartman karantina altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenidoğan Mahallesi, Karantina, Talas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Galatasaray’ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Haberler
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Haberler ›› Güncel ››KAYSERİ 14 katlı apartman karantina altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:40: Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi - Haber 03:33: Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldü - Haber 03:28: Drogba, özel hastanesini Kovid-19 merkezi olarak devletin hizmetine sundu - Haber 03:27: Ankara'da yasağının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı - Haber 03:18: Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin