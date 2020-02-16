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Kayseri 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yedi

15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yediKAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde, '2020 sucukla patla yarışması' düzenlendi.

16.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:48
15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yedi
KAYSERİ Kayak Merkezi'nde, '2020 sucukla patla yarışması' düzenlendi. 2'si kadın 11 yarışmacının katıldığı yarışmada, 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yiyen Derin birinci oldu.
Erciyes'te düzenlenen yarışmayı; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve çok sayıda vatandaşda takip etti. Yarışmaya farklı kostümleri ile katılan 11 yarışmacı, startın verilmesinin ardından önlerine konulan sucuk ekmekleri yemeye başladı. Son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan yarışmada, 15 dakika'da 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinci oldu. Murat Anlı ise, yediği 8.5 sucuk ekmek ile ikinci, İbrahim Budak da 7.5 sucuk ekmek ile üçüncü oldu. Yarışmacıda dereceye girenlere Başkan Büyükkılıç ve sponsorlar tarafından ödülleri verildi. Ayrıca, Erciyes Kayak Merkezine gelen vatandaşlara da sucuk ekmek ikram edildi.
Kayseri 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yedi

Kayak Merkezi, Erciyes, Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA


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