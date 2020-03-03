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Kayseri 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğulduKAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

03.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:01
17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu
KAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.
Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzuna girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının vermesiyle gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri 17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

Melikgazi, Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


3.03.2020 18:25:59