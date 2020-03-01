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Kayseri 2. Amatör küme

Kayseri 2.Amatör küme maçında Sarızspor ile Kayseri İdman Yurdu karşılaştı.

01.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:26Kayseri 2. Amatör küme
2.Amatör küme maçında Sarızspor ile Kayseri İdman Yurdu karşılaştı. 6 golün atıldığı müsabakada puanlar paylaşıldı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Yakup Aksoy xx, Metehan Berat Turgut xx

Sarızspor: Abdullah Yakup Boyaz x, Fatih Aslan x, Hüseyin Pekşan xx, Oğuzhan Kocaket x (Dk.76 Ferdi Yılmaz xx), Sezer Serkan xx, Resul Salma x, Ali Bıyık xx, Bekir Gürbüz xx (Dk.55 Mustafa Baltu xxx), Erkam Boyraz xxx, Akif Korkmazyürek xx, Engin Korkmazyürek xx (Dk.65 Yunus Emre Kulan xx)

Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Sami Ebiçli x, Efe Ünal x, Nuri Avcı xx, Ahmet Karahan x, Ali Bozkurt xx, Ahmet Korkmaz xx, Hamza Elim x (Dk.60 Mustafa Karakaya xx), Rahim Özlü xx, Mehmet Tüysüz xx (Dk.68 Hüseyin Ülker xx), Oğuzhan Siver x (Dk.78 Galip Akyıldız xx), Musa Aktepe x

Goller: Hüseyin Pekşan Dk.33, Erkam Boyraz Dk.46, Bekir Gürbüz Dk.75 (Sarızspor), Hüseyin Pekşan Dk.40 (kendi kalesine), Mehmet Tüysüz Dk.50, Mustafa Karakaya Dk.70 (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ

Mustafa Karakaya, Fatih Aslan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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1.03.2020 16:05:53