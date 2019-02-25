Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri
İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk haftasında Göktürkspor ile karşı karşıya gelen Sosun Birlikspor sahadan 6-1 galibiyet ile ayrılarak lige üç puan ile başladı.
Stat Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu
xx, Erkan Kırçıl xx, Serkan
Yıldırm xx
Saha Komiseri: Mustafa Irmak
Sosun Birlikspor: Fehim Çakmak xxx, Fatih Aslan
xxx, Nurettin Batar xxx, Bayram Tarat xxx, Mustafa Türk
xxx, Serkan Özcan xxx, Uğur Karahançer xxxx, Murat Tahmaz xxxx, Mustafa Kavdır xxx, Faruk Sarıkaya
xxx, Gökhan Demirkol
xxx
Göktürkspor: Ali Doğan
x, Sedat Salabaş x, Osman Öztürk
x, Altan Uymaz xx, Muhammed Ülker xx, Süleyman Şahin
x, Tanju Kabakçı x, Erdal Demir
x, Yusuf Bayazıt x, Onur Yıldız
x, Fikret Kılıç x (Dk. 80 Sencer Özyıldırım x)
Goller: Dk.6,82 Murat Tahmaz, Dk.10,27 Uğur Karahançer, Dk.15 Faruk Sarıkaya, Dk.75 Hüseyin Yıldırım
(Sosun Birlik) Dk.90 Sencer Özyıldırım (Göktürkspor)
KIRMIZI KART: Dk.80 Sedat Salabaş (Göktürkspor) - KAYSERİ
Ahmet Ulu, Sarıkaya, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA