Kayseri 2.Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı

Kayseri
İkinci Amatör Küme'de 2.hafta tamamlandı. 3 grupta oynanan 14 karşılaşma tam 73 gol atıldı.
A GRUBU
Pınarbaşı Belediye spor
6-7 Sümerspor
Sarızspor 3-3 Kayseri İdman Yurdu
Gazi Osman Paşaspor 5-0 Kayseri Meysuspor İncesu
Gençlikspor 4-0 Yeni Erciyesspor
Bünyan Belediyespor (BAY)
B GRUBU
Kocasinan Gençlikspor 2-0 Trabzon 3861 Spor
Erciyes İdmangücü 2-3 Ambar Kızılırmakspor
Kayseri Olimpikspor 6-1 Mevlana Yıldızspor
Sindelhöyükspor 4-0 Cırgalanspor
Güneşli Gençlikspor 2-3 Kılıçaslan Yıldızspor
C GRUBU
Simya Koleji 3-1 Yeni Kıranardıspor
Fevzi Çakmakspor 3-3 Cuma Uluçay Talasspor
1966 Turanspor 1-0 Sosun Birlikspor
Göktürk spor 4-2 Yıldırım Beyazıt Şafakspor
Anadolu Yıldızspor 1-4 Kuşçu Mithatpaşaspor - KAYSERİ