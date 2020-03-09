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Kayseri 2.Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

09.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:59
Kayseri 2.Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı
Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Her geçen heyecanın artığı 2.Amatör Küme'de 3 grupta toplam 83 gol atıldı.

İşte haftanın sonuçları;

Cırgalanspor 5-2 Trabzon 3861 Spor

Meysuspor 3-7 Bünyan Belediyespor

Mevlana Yıldızspor 2-2 Güneşli Gençlikspor

Göktürkspor 3-0 Fevzi Çakmakspor

Sümerspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 2-2 1966 Turanspor

Ambar Kızılırmakapor 1-9 Sindelhöyükspor

Kayseri İdmanyurdu 2-3 İncesu Gençlikspor

Yıldırım Beyazıt Şafakspor 2-6 Anadolu Yıldızları

Yeni Erciyesspor 0-9 Simya Koleji

Kılıçaslan Yıldızspor 3-3 Erciyes İdmangücü

Yeni Kıranardıspor 1-2 Gazi Osman Paşaspor

Kayseri Olimpikspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor

Sosun Birlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzon, Kayseri, Güneşli, Bünyan, Spor
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