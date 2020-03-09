Kayseri 2.Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı
Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
09.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:59
Kayseri İkinci Amatör Küme 3.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Her geçen heyecanın artığı 2.Amatör Küme'de 3 grupta toplam 83 gol atıldı.
İşte haftanın sonuçları;
Cırgalanspor 5-2 Trabzon 3861 Spor
Meysuspor 3-7 Bünyan Belediyespor
Mevlana Yıldızspor 2-2 Güneşli Gençlikspor
Göktürkspor 3-0 Fevzi Çakmakspor
Sümerspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 2-2 1966 Turanspor
Ambar Kızılırmakapor 1-9 Sindelhöyükspor
Kayseri İdmanyurdu 2-3 İncesu Gençlikspor
Yıldırım Beyazıt Şafakspor 2-6 Anadolu Yıldızları
Yeni Erciyesspor 0-9 Simya Koleji
Kılıçaslan Yıldızspor 3-3 Erciyes İdmangücü
Yeni Kıranardıspor 1-2 Gazi Osman Paşaspor
Kayseri Olimpikspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor
Sosun Birlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor - KAYSERİ
İşte haftanın sonuçları;
Cırgalanspor 5-2 Trabzon 3861 Spor
Meysuspor 3-7 Bünyan Belediyespor
Mevlana Yıldızspor 2-2 Güneşli Gençlikspor
Göktürkspor 3-0 Fevzi Çakmakspor
Sümerspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 2-2 1966 Turanspor
Ambar Kızılırmakapor 1-9 Sindelhöyükspor
Kayseri İdmanyurdu 2-3 İncesu Gençlikspor
Yıldırım Beyazıt Şafakspor 2-6 Anadolu Yıldızları
Yeni Erciyesspor 0-9 Simya Koleji
Kılıçaslan Yıldızspor 3-3 Erciyes İdmangücü
Yeni Kıranardıspor 1-2 Gazi Osman Paşaspor
Kayseri Olimpikspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor
Sosun Birlikspor 5-1 Pınarbaşı Belediyespor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kayseri 2.Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı
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